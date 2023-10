Per la serata di venerdì 20 Ottobre il divertimento è assicurato! Vieni a gustare la nostra Paella, accompagnata da una dissetante Sangria. Ospiti della serata il mitico duo Allis Duo Assicurati di non mancare, prenota il tuo tavolo! In collaborazione con A.P.S Eventi Area Artistica.

Info: tel. 049 8763819