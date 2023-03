“Il Paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata”, presentazione del libro a Palazzo Moroni

Il Comune di Padova, Assessorato Pace, Diritti Umani e Cooperazione, il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, con il settimanale “La Difesa del Popolo” invitno a partecipare martedì 14 marzo alle ore 18 presso la sala Anziani di Palazzo Moroni alla presentazione del libro di Giorgio Beretta “Il Paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata” (Edizioni Altreconomia).

Alla presentazione interverranno, oltre all’autore Giorgio Beretta, anche Francesca Benciolini, assessora alla cooperazione internazionale e pace del Comune di Padova e Luca Bortoli direttore de “La Difesa del Popolo” che dialogherà con l’autore

Il libro

Il libro affronta, con rigore scientifico e sguardo lucido, i temi del possesso e della diffusione legale delle armi in Italia. Mette in discussione i falsi miti che li circondano (“È difficile ottenere una licenza per armi”). Sfata diverse credenze sulle armi (“Un’arma in casa rende tutti più sicuri”) riportando i dati sugli omicidi e i femminicidi con armi regolarmente detenute. Svela le zone grigie della detenzione di armi come la mancata trasparenza sul numero di possessori di armi e sulle armi in Italia. Affronta, poi, alcuni luoghi comuni (“La produzione di armi ha un forte impatto economico e occupazionale”). Rivela, infine, cosa gravita attorno alla galassia dei legali detentori di armi, delle loro lobby e dei partiti che li sostengono.

Giorgio Beretta

Giorgio Beretta è analista del commercio di sistemi militari e di “armi leggere” e dei rapporti tra finanza e armamenti. Da alcuni anni dedica particolare attenzione al tema della diffusione delle armi in Italia in relazione al fenomeno degli omicidi in famiglia e dei femminicidi. Svolge la sua attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia che fa parte della Rete italiana pace e disarmo.

