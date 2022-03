"Pagine senza confini", mostra internazionale del libro tattile illustrato a palazzo Moroni

Dal 30 marzo al 2 aprile in programma al cortile pensile di Palazzo Moroni "Pagine senza confini", la mostra internazionale del libro tattile illustrato.

Inaugurazione: 30 marzo, ore 12

Programma Mostra e Concorso

Dettagli

Il libro tattile illustrato è uno strumento indispensabile per i bambini ciechi e ipovedenti fin dai loro primi anni di vita, perché li aiuta nel corso della crescita a sviluppare l’immaginazione e la capacità di “vedere” dentro di sé parole e immagini, trasformandole in concetti ed emozioni.

Attraverso le dita che toccano e sfiorano materiali lisci, morbidi, ruvidi e di consistenze diverse, fiabe e racconti diventano più divertenti e accattivanti.

Ecco perché è così importante, per i bambini con deficit visivo, avere a disposizione dei libri con illustrazioni accessibili al tatto. Sono questi i primi libri, realizzati con creatività e saperi, con i quali entrano in relazione e grazie ai quali iniziano, giocando e divertendosi, il loro cammino di alfabetizzazione e di educazione all’immagine, proprio come i loro compagni vedenti.

E attraverso il codice Braille imparano ad associare i puntini in rilievo alle lettere dell’alfabeto, che man mano diventano parole, semplici frasi e, infine, letture più complesse.

Questo processo di apprendimento, come per tutti gli altri bambini, rappresenta la prima forma di accesso alla cultura e al sapere.

La Fondazione Robert Hollman (www.fondazioneroberthollman.it) e la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi (www.prociechi.it) vi fanno entrare un mondo di sensazioni ed emozioni dove il tatto diventa protagonista.

La mostra Pagine senza confini presenta edizioni italiane ed internazionali di libri tattili illustrati, tra cui alcuni premiati al Concorso Nazionale di editoria tattile “Tocca a te!”.

Arricchiscono l’esposizione disegni e giochi plurisensoriali.

I numerosi materiali in esposizione provengono dai 7 Paesi Europei a cui appartengono gli altrettanti giurati del Concorso Internazionale del Libro Tattile Illustrato “Typhlo & Tactus” (www.tactus.org) che si svolge a Padova in concomitanza della mostra a Palazzo Moroni.

Mostra organizzata in concomitanza al Concorso Internazionale del libro tattile illustrato “Typhlo & Tactus”.

Informazioni

Ingresso libero

Dal 30 marzo al 2 aprile 2022

Cortile Pensile di Palazzo Moroni

Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 18

www.fondazioneroberthollman.it oppure www.tactus.org

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pagine-senza-confini

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pagine-senza-confini