A palazzo Moroni la presentazione del libro di Massimilano Granato "Arancia Meccanica di Stanley Kubrick"

Martedì 7 maggio 2024 | ore 17.30

Sala Paladin | Palazzo Moroni

via VIII febbraio 2, Padova

Presentazione del libro di Massimilano Granato

Arancia Meccanica di Stanley Kubrick

Tra illusioni sociali e rieducazione mancata

(Catartica Edizioni, 2023)

Intervengono Andrea Papaccio, Francesca Pezzin.

Sarà presente l’Autore.

Il tema della rieducazione dell'uomo secondo il regista statunitense Stanley Kubrick. Partendo dal film del 1971 "Arancia Meccanica" si fa un excursus della filmografia del regista, vedendo quelle pellicole in cui l'uomo in quanto tale si rieduca e si reinventa.

Massimiliano Granato nasce a Padova nel 1977. Dopo avere conseguito la maturità classica, si laurea in lettere nel 2003 con una tesi su Kubrick. Giornalista dal 2002, dal 2006 è iscritto nell'albo dei pubblicisti. Insegna lettere dal 2016 e nel 2020 consegue la laurea triennale in scienze dell'educazione con una tesi su cinema e psicologia. Collabora con il Gazzettino dal 2006 e dal 2023 insegna lettere all'istituto De Nicola di Piove di Sacco. Per Urbone ha pubblicato due saggi di calcio sulla Fiorentina.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel. 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-arancia-meccanica-di-massimilano-granato

