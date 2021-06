XXVI Palio dello Sparviero al castello di San Martino della Vaneza (su prenotazione)

A due anni dall’ultima edizione ritorna sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 il Palio dello sparviero, il tradizionale e ormai noto appuntamento con la storia Carrarese che da oltre un ventennio anima il Castello di San Martino de la Vanezza a Cervarese Santa Croce (PD).

Un tuffo nel lontano XIV secolo per rivivere i fasti e lo splendore della Corte Carrarese che proprio qui aveva uno dei suoi possedimenti. Un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire e valorizzare quel patrimonio fondamentale che è la nostra storia. Un viaggio attraverso spettacoli, animazioni, antichi mestieri, rievocazione storica e percorsi gastronomici per riscoprire a pieno un’epoca così lontana eppure ancora cosi presente e viva nella nostra quotidianità.

Saranno due giornate dense di appuntamenti ed emozioni per ritornare a riassaporare quelle atmosfere che hanno reso l’evento uno dei più importanti appuntamenti con la rievocazione storica a livello regionale.

Sabato 26 e domenica 27 il pubblico potrà riscoprire nel villaggio allestito ai piedi del Castello le antiche tecniche di lavorazione grazie agli abili artigiani e mercanti presenti, assaporare le prelibatezze delle locande pronte a servire “panem cum porco et vino bono” in gran quantità , conoscere la vita dei soldati e il mestiere delle armi grazie alla didattica a cura delle compagnie d’arme presenti, potrà assaporare i sapori della cucina medievale grazie alla fastosa cena medievale “A tavola con i Carraresi” (Prenotazione obbligatoria – Posti limitati) e ancora stupirsi ed emozionarsi grazie agli spettacoli di corte con giullari, musici, sbandieratori, tornei cavallo, spettacoli su trampoli e coreografie di fuoco.

Dall’imbrunire a notte fonda per due giorni il Castello di San Martino ritornerà a vivere i suoi antichi fasti grazie all’opera incessante dell’Associazione Voci dal Medioevo di Trambaque e al sostegno dei Comuni di Cervarese Santa Croce, Veggiano e Saccolongo, che da sempre sostengono e rendono possibile la realizzazione dell’evento.

Un importante segnale di ripartenza quello del Palio dello Sparviero, tra i primi eventi di rievocazione storica della Regione Veneto che ritorna a calcare le scene nonostante le difficoltà del particolare momento storico che stiamo vivendo ma forte della volontà di ritornare ad offrire al pubblico momenti di conoscenza, divertimento e condivisione.

Nel rispetto delle attuali normative sanitarie sarà possibile partecipare all’evento SOLO SU PRENOTAZIONE e saranno obbligatori l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze interpersonali in tutta l’area dell’evento.

Per scoprire il programma completo dell’evento e come prenotare vi invitiamo a visitare il sito www.paliodellosparviero.it

Al fine di rendere possibile l’ingresso anche a quanti non abbiano dimestichezza con le modalità digitali, è possibile prenotare anche presentandosi di persona negli orari di apertura presso le biblioteche dei Comuni di Cervarese Santa Croce, Veggiano e Saccolongo.

In caso di esaurimento dei posti disponibili online invitiamo le persone prive del biglietto d’ingresso a non affollarsi inutilmente agli ingressi dell’evento creando disagi all’organizzazione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e con prenotazione online obbligatoria.

Non saranno ammessi ospiti privi di prenotazione.

- Scegli la giornata di tuo interesse

- Per ciascun partecipante è necessario effettuare una prenotazione univoca;

- Compila il form con le informazioni richieste (nome, cognome, indirizzo, telefono, email) per tutti i partecipanti, inclusi i bambini. (Le informazioni sono necessarie per il protocollo di tracciamento COVID-19)

- Al termine dell’inserimento clicca su REGISTRATI

- Riceverai all’indirizzo email che hai inserito una mail di conferma di avvenuta prenotazione e con allegati i biglietti prenotati (file PDF con QR code) da esibire all’ingresso del parcheggio (IVG Colbachini, via Fossona 132, 35030 Cervarese S. Croce, PD).

L’accesso al parcheggio (servizio a pagamento) sarà consentito solo a chi si presenterà provvisto di prenotazione.

La prenotazione può essere esibita sia in formato cartaceo che da smartphone, e consentirà l’accesso alle seguenti aree:

- Villaggio: area con locande, mercanti e artigiani medievali, accampamenti militari e animazioni

- Arena Spettacoli: accesso consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.

N.B. L’arena spettacoli prevede la possibilità di POSTI A SEDERE SOLO A TERRA. Munitevi di coperte e/o stuoie per rendere più confortevole la Vostra permanenza.

Nel rispetto delle normative sanitarie invitiamo il pubblico sprovvisto di prenotazione a non affollare inutilmente le aree di accesso all’evento.

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno di molte persone, inoltre, invitiamo quanti effettuano una prenotazione, a disdirla in caso di ripensamenti o impedimenti seguendo le istruzioni presenti nella mail di conferma.

SERVIZIO PRENOTAZIONE

Per agevolare coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, segnaliamo la possibilità di rivolgersi di persona alle Biblioteche di Cervarese, Saccolongo e Veggiano, per la necessaria prenotazione.

Programma

Sabato 26 giugno

19.00: …che inizi la festa!

Aperture locanda: le chalde de pan e pani farciti de bona sostanzia et bono bere

Apertura villaggio: arti et mestieri antichi

Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende, duelli ed addestramenti

Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

20.30: Cena medievale: …che festa sia

(Prenotazione telefonica obbligatoria – posti limitati)

21.00: Nella fossa di San Martino: artisti giullari e musici

22.45: A misurar… tempra su tempra

Avvincenti coreografie di fuoco e di cavalli, Spettacolo equestre rievocativo.– A cura de I Cavalieri di Saletto

23.15: Incendio al Castello

Domenica 27 giugno

18.00: …che inizi la festa!

Arrivo delle Capitanerie e della corte Carrarese

Aperture locanda: le chalde de pan e pani farciti de bona sostanzia et bono bere

Apertura villaggio: arti et mestieri antichi

Apertura accampamenti: uomini d’arme e tende, duelli ed addestramenti

Spettacoli e animazioni con artisti, teatranti, giocolieri e armati fino a notte fonda

20.30: Cena medievale: …che festa sia!

(Prenotazione telefonica obbligatoria – posti limitati)

21.00: Nella fossa di San Martino: artisti giullari e musici

22.45: Evento spettacolare “Riflessi in Chiaro Scuro”

Nel cuore dell’Amore e delle sue contraddizioni, tra certezza e smarrimento

Un viaggio, attraverso scene di teatro d’immagine e coreografie di trampoli, per dare voce non all’Amore ma alla Follia che spinge ognuno di noi verso l’Amore stesso.- A cura de Voci dal Medioevo di Trambaque con la partecipazione di Thierry Parmentier

23.15: Incendio al Castello

Cena medievale

Alla cena medievale è possibile degustare prelibate pietanze cucinate seguendo le ricette dell’epoca e servite e secondo le usanze del convivio medievale. Aneddoti e curiosità accompagnano nel corso della serata le molte portate allietate da saltimbanchi, musici e spettacoli di corte.

La cena si svolgerà nel rispetto delle attuali norme sanitarie prevedendo il distanziamento interpersonale di 1 mt.

Prenotazione telefonica obbligatoria – posti limitati!

Per la prenotazione alla Cena Medievale chiama il 335 5324578 o il 339 7943288

Info web

Foto da comunicato stampa.

