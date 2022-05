Racconti della Natura dell'orto botanico di Padova: "Pane e noci"

Nuovo appuntamento della rassegna "Racconti della Natura" dell'Orto botanico di Padova con "Pane e Noci", ultimo volume della collana VentoVeneto di Ronzani editore: un reading musicale dell'autore, Lucio Montecchio, con l'accompagnamento della chitarra di Giorgio Gobbo.

L'autore ci accompagna in un viaggio attraverso il Veneto di ieri e di oggi raccontando il drastico cambiamento che ha subito il territorio a partire dal secondo dopoguerra, frutto di una rapida e spesso traumatica industrializzazione. Tra aneddoti autobiografici, tradizioni ormai perdute, intermezzi scientifici e sociologici, espressioni dialettali, vivide descrizioni di persone reali alle prese con le piccole e grandi sfide della vita quotidiana, emergono tanto le opportunità offerte dalla modernizzazione quanto lo stravolgimento culturale prodotto nell’arco di poche generazioni, che ha sacrificato i legami innati con la terra e i ritmi che il vivere rurale richiede in nome del "tutto e subito".

L'evento è gratuito e si terrà all'aperto, in arboreto (in caso di maltempo verrà spostato in auditorium). Per partecipare è richiesta la prenotazione online. Info e prenotazioni: https://www.ortobotanicopd.it/pane-e-noci.