"Pane e salame" coi piedi in vigna a Maeli

Sei un amante dei sapori autentici? Pane & Salame #coipiedinvigna è ciò che fa per te! Il meraviglioso vigneto Maeli nelle Terre Bianche a Luvigliano di Torreglia, fará da cornice a un’esperienza enogastronomica squisitamente semplice e autentica, come quella di assaporare un panino al salame accompagnato da un calice di vino Maeli! La genuinità a km 0 è l’ingrediente vincente: le materie prime sono infatti selezionate dal nostro partner SoluzioniEventi tra produttori di pregio del territorio come il salumificio Fontana e il caseificio Morandi, in abbinamento i nostri vini Maeli, che nascono proprio dai vigneti che potrai ammirare tutt’intono, che coltiviamo con passione e con rispetto per la Natura e per l'ambiente. La bellezza del posto è il valore aggiunto: attendere il tramonto tra i filari accarezzati dalla brezza del pomeriggio, godendo di un panorama mozzafiato che dai Colli Euganei ci porta fino al mare, che si scorge all'orizzonte, nella quiete di queste antiche colline vulcaniche con la compagnia che hai scelto tu, è il sapore della semplicità

Vigneto Maeli in Via Pirio, Luvigliano di Torreglia (PD). Gratuito e segnalato presso la Trattoria Al Pirio Da Giona in Via Cesare Pollini 28, Torreglia. Costo a persona: 19 euro, comprensivi di: