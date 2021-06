Bacteria, il firmacopie del libro con Paola Barbato e Matteo Bussola a laFeltrinelli di Padova

Giovedì 24 giugno 2021 dalle ore 18

Firmacopie con Paola Barbato e Matteo Bussola

Padova - Via s. Francesco 7

laFeltrinelli Librerie

Bacteria

Futuro remoto. Dopo l'ultimo conflitto mondiale, il pianeta è in ginocchio. Le radiazioni e gli effetti dell'agire umano sul clima hanno modificato le condizioni atmosferiche, e il mondo è in larga parte ritornato alla natura più selvaggia. Sono sopravvissuti cinque ceppi di esseri umani, che vivono isolati, nell'odio reciproco. Quattro ragazzi sono stati cresciuti perché un giorno possano sacrificarsi per il bene del loro popolo. Sono portatori sani di alcune tra le più mortali malattie. Il contatto con il mondo esterno e li farà aggrappare alla vita, ma proveranno il desiderio di instaurare legami emotivi che per loro sono impossibili.

Firmacopie con prenotazione.

Acquista il libro presso laFeltrinelli di via S. Francesco,7 e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*1 pass per ogni libro acquistato, fino ad esaurimento.

Registrazione in negozio, indicare nome cognome e recapito telefonico attraverso servizio Wathsapp della libreria: 349.3286876.

Info web

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/

home/pages/puntivendita/eventi/Padova/2

021/Giugno/Bacteria-33382.html

