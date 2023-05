Paola e Chiara all’Ipercity per firmare le copie del loro ultimo album “Per sempre”

Prezzo non disponibile

Venerdì 26 maggio Paola e Chiara arrivano all’Ipercity, un’occasione unica per incontrarle dopo il successo di “Furore” a Sanremo!

Il duo canoro italiano di musica pop e dance delle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi ritorna in grande stile per raccontare il successo degli ultimi mesi al pubblico. E c’è di più: dalle 17.30 le due cantanti incontreranno i fan in piazza centrale e firmeranno le copie del loro ultimo album “Per sempre” prodotto da Sony Music.

Se non hai già il CD, puoi acquistarlo presso lo store Mondadori del Centro e accedere direttamente al firmacopie con ingresso prioritario.

Si può accedere comprando un CD per ogni persona, eccetto minori accompagnati o disabili con accompagnatore.

