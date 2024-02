Paola Sbarbada Ferrari presenta il suo secondo romanzo a Trebaseleghe

LC Comunicazione è lieta di annunciare l’uscita dell’ultimo romanzo di Paola Sbarbada Ferrari, L’oblio nei tuoi occhi edito da Gilgamesh Edizioni, disponibile dal 14 febbraio 2024 in tutte le librerie fisiche e online, sia in versione cartacea che e-book. Ambientato in una cornice contemporanea, L’oblio nei tuoi occhi racconta la storia di Christine Usvaldi, una giovane donna che affronta le sfide di una grave amnesia dissociativa a seguito di un incidente. Il suo cammino verso la riscoperta di sé si intreccia con quello di Giulio Ferrero, un neurochirurgo di successo, le cui emozioni sopite vengono risvegliate dal suo incontro con Christine.

Attraverso la sua prosa ricca e coinvolgente, Paola esplora i temi dell’identità, della memoria e delle dinamiche familiari, offrendo ai lettori un viaggio commovente all’interno della psiche umana. L’oblio nei tuoi occhi si distingue per la sua capacità di toccare corde profonde, sollecitando riflessioni su cosa significhi realmente conoscere se stessi e gli altri. Con questo suo ultimo lavoro, Paola Sbarbada Ferrari, già nota per il successo del suo romanzo d’esordio Il casolare sull’aia, si conferma una voce unica nel panorama letterario contemporaneo. Invitiamo lettori, critici e appassionati di narrativa di qualità a immergersi in questa storia toccante, disponibile nelle migliori librerie a partire dal 14 febbraio 2024.

L'autrice, ha intrecciato il suo racconto come un omaggio sentito a una persona speciale che rimarrà per sempre nella trama della sua vita: «Dedico L'oblio nei tuoi occhi a Silvana, colei che era il mio faro nella notte, un pozzo di sapienza, di conoscenza e di saggezza. Oggi Silvana non c'è più, eppure la sua voce echeggia ancora e con essa i suoi consigli sempre così disinteressati ed amorevoli. Grazie a Silvana, ho imparato che tutti possiamo avere una seconda possibilità, basta avere il coraggio di aprire il nostro cuore».