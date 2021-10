Paolo Bardelli presenta "1991 Il risveglio del rock" con Gold Soundz alla Casetta Zebrina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/461782722219605/

Giovedì 4 novembre dalle 19

Paolo Bardelli presenta "1991 Il risveglio del rock" con Gold Soundz

"Il 1991 è un anno eccezionale per il rock. Come in presenza di una congiunzione astrale, molti artisti pubblicano album che sarebbero divenuti seminali mentre altri iniziano il loro percorso per porre le basi della musica che dominerà gli anni Novanta.

Paolo Bardelli ci guida in un viaggio tra brit pop, trip hop, crossover e grunge per scoprire l'ultima grande rivoluzione in musica, avvenuta esattamente 30 anni fa.

A dialogare con lui, tra l'ascolto di brani di Nirvana, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., My Bloody Valentine, Blur, Primal Scream, Public Enemy e altri, Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo di Gold Soundz.

Gli eventi in Casetta Zebrina si svolgono nel rispetto del vicinato: fate fede agli orari comunicati, l'ultima nota è allo scoccare delle 21,59!

Si applicano le normative vigenti all’interno e all’esterno del locale.

