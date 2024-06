Dopo il debutto al Torino Fringe Festival 2024, con 6 sold out su 6, venerdì 21 giugno ore 21 “Papessa” arriva ai Carichi Sospesi di Padova. “Papessa – sappiate che è uno spettacolo transfemminista” è scritto, diretto e interpretato da Giorgia Mazzucato, con la direzione luci di Martina Bonati e prodotto dal romano SB Teatro.

Tor Picarata, un borgo di fantasia che sembra un po’ la nostra Italia, è popolato da personaggi particolari: un’attrice borghese perfetta per Gli occhi del cuore, un sindaco deciso a riportare ordine, decoro, presepi e natalità nel paese, un’anziana cassamortara credente che parla un dialetto tutto suo e un qualsiasi #notallmen. Tutt? si incontrano per l’arrivo della papessa. Cosa potrà mai succedere? Pensate al peggio. Dopotutto, l’abbiamo detto: Tor Picarata sembra un po’ la nostra Italia.

Giorgia Mazzucato è attrice, autrice, regista classe ’90, è stata allieva, tra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame e Andrea Pennacchi. Attualmente in tournée con i suoi monologhi, è conosciuta anche sul web per le sue strisce satiriche. È autrice del libro Komorebi – un libro queer, è voce per diversi podcast tra i quali “Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia” ed è vincitrice di numerosi premi, tra i quali “Miglior Artista Internazionale” al San Diego Fringe Festival (California).