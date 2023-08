All'Ekopark Festival l'incontro "Parco Colli Euganei: tra Mab Unesco e occasioni perdute"

Martedì 29 agosto ore 21 - Parco Buzzaccarini, Monselice. Nel corso della serata affronteremo insieme l'attuale situazione del Parco Regionale dei Colli Euganei, cercando di individuare i percorsi per valorizzarne le potenzialità ambientali, turistiche, storiche e culturali.

Nella memoria di Antonio Rota, Alessandra Romano, Francesco Selmin e Giovanna Cappelletto, interverranno amici e i rappresentanti delle Associazioni per testimoniare il loro impegno e per formulare possibili proposte per mantenere vivo il loro ricordo.

INGRESSO GRATUITO

Pizzeria e piccola cucina aperte tutte le sere. Per maggiori info: 345 877 9091. Parco Buzzaccarini - Via S. Giacomo, 52, Monselice (PD): https://www.facebook.com/parcobuzzacariniboschettodeifrati/.