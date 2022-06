Parco della Musica, tutti gli appuntamenti della settimana

Sarà un lungo ponte quello della Festa della Repubblica del 2 giugno, ma il Parco della Musica non si lascia cogliere impreparato e comincia il mese con due concerti tanto attesi, soprattutto dagli gli appassionati.

Postmodern Jukebox

Giovedì, 2 giugno, ore 21

Domani sera, 2 giugno alle 21, saranno i Postmodern Jukebox, un autentico punto di riferimento per gli amanti della musica swing in tutto il mondo. Fondato nel 2011 attorno alla figura del pianista Scott Bradlee, Postmodern Jukebox ha più i connotati di un collettivo che di una semplice band: la ricchissima compagine porta sul palco musicisti, musiciste e performer coniugando musica a coreografia. Elemento distintivo, immancabile e irrinunciabile, la fascinazione musicale anni ‘20 che non cede ai propri confini temporali e sconfina in ogni direzione. Swing, jazz e ragtime invadono la contemporaneità: famose le cover di Postmodern Jukebox da artisti contemporanei come Guns’n’Roses, Lady Gaga, The Strokes, Blink182, White Stripes e molti, moltissimi altri. Incredibilmente prolifici dal punto di vista social, con un ritmo di un video a settimana pubblicato su Youtube da anni, ciascuno dei quali conta su milioni di visualizzazioni, e non meno di 26 pubblicazioni discografiche dal 2013, i Postmodern Jukebox non deludono mai l’aspettativa di assistere a uno show di esplosiva energia.

Biglietti disponibili in cassa a 30 euro.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/496072004619399

Savana Funk

Venerdì 3 giugno, ore 21

Il secondo concerto del lungo ponte, previsto per venerdì 3 giugno alle 21, ci riporta in Italia, un’Italia che non ha paura delle contaminazioni, dei esplorare nuove frontiere, di accogliere culture diverse: i Savana Funk.

Nato a Bologna nella primavera del 2015, il trio Savana Funk si consolida attorno alle figure del chitarrista Aldo Betto, del bassista Blake Franchetto e del batterista Youssef Ait Bouazza. Nel 2018 entra stabilmente nella band il tastierista Nicola Peruch, e i Savana Funk sono pronti per far volare chi li ascolta sulle onde del funk e del rock attraverso il mediterraneo e sopra il nordafrica, lambendo con stile unico il folklore arabo e berbero. Indiavolate improvvisazioni, groove trascinante, linee funk da manuale: il perfetto connubio per una esperienza live da non dimenticare, che ha portato i Savana Funk a calcare i più prestigiosi palchi italiani, europei e persino eterei (memorabile la loro esibizione al programma di LA7 Propaganda Live). Tre i dischi al loro attivo: Musica Analoga, del 2016, Savana Funk nel 2017, e infine l’ultimo, Tindouf, che ha visto la luce solo nel 2021.

Ingresso a offerta libera.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1396778510787419/

