Al Parco della Musica i Rovere in concerto

L’album “disponibile anche in mogano” e dell’EP “ultima stagione”, avevano consegnato al pubblico italiano la band rivelazione del 2019: i rovere, formazione pop in piena ascesa prossima ospite sul palco del Parco della Musica in uno dei concerti più attesi della stagione soprattutto dai più giovani. La data costituisce il recupero del concerto previsto inizialmente all’Hall di via Nona Strada nel mese di marzo, rinviato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Dopo aver dominato le playlist con i singoli mappamondo e freddo cane i rovere tornano nel 2022 con dalla terra a marte, pubblicato da Sony Music nel mese di febbraio, intimista e trasognato, con qualche ammiccamento alla grande traduzione pop. Un successo sempre più generazionale: i rovere continuano a raccontare cosa significhi avere vent’anni negli anni ‘20, l’amore ai tempi di un “tadb” come nessun altro. Ma oltre l’ascesa digitale sulle playlist e sui social, dove la band conta oltre 90mila followers, c’è molto di più: un successo fatto di sold out, decibel e canzoni cantate a squarciagola. I rovere sono stati infatti protagonisti nel 2019 di circa 40 date estive e di una dozzina di date invernali da headliner, andate sold out nelle principali città, dal Largo Venue di Roma ai Magazzini Generali di Milano, dall’Hiroshima di Torino alla doppia data al Locomotiv di Bologna, loro città di provenienza. Nel 2022 la ripresa li porta ad esibirsi a fianco di artisti del calibro degli Eugenio in via di Gioia e Pinguini Tattici Nucleari, e sul palco del “concertone” del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma.

I rovere

i rovere – rigorosamente in minuscolo! – sono inoltre stati i protagonisti di una graphic novel tutta su di loro, “disponibile anche a fumetti” (il minuscolo è ancora d’obbligo), pubblicata da Becco Giallo e disegnata da alcuni tra i migliori illustratori in circolazione, che hanno trasformano i rovere in un quintetto di supereroi capaci di grandi imprese attraverso la sola forza della musica.

Nelson, Luca e Stiva decidono di accogliere ufficialmente nel team Marco e Davide, un tempo collaboratori fondamentali e ora membri effettivi di rovere.

Dettagli

Parco della Musica, al Parco d’Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Sabato 2 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21.30

Biglietti in cassa 20 euro

Info web

https://www.parcodellamusicapadova.it/event/rovere/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.parcodellamusicapadova.it/event/rovere/