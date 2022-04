Parco Frassanelle tra musica, majorette e l’apertura della chiesetta dedicata a Santa Marina

Domenica 10 aprile Parco Frassanelle inaugura ufficialmente la Stagione 2022. Il Parco, che aprirà come di consueto alle 10, sarà animato da diversi momenti di festa. Alle 10.30 è prevista la performance della Banda Folkloristica Euganea e majorette. Alle 11 inizieranno i saluti istituzionali e si procederà al taglio del nastro. Tra i presenti ci saranno l’assessore alla cultura del Comune di Rovolon, Mattia Montemezzo, e i rappresentanti della Proloco di Montemerlo.

Alle 11.30, con replica alle 14 e alle 16, la contessa Francesca Papafava dei Carraresi, proprietaria del Parco, e la professoressa Teresa Barbieri, terranno la conferenza “Santa Marina, la santa del silenzio”, a cui è dedicata la chiesetta del Parco che sarà eccezionalmente aperta per questa occasione. Seguirà il brindisi di benvenuto a cura dell’Azienda Agricola Valle Madonnina di Rovolon, già titolare dell’amato punto di ristoro del Parco con le sue prelibatezze di produzione propria.

Non mancheranno i laboratori per i piccoli visitatori e le attività ludico-didattiche per tutti, come il Laboratorio pittorico di tecnica acrilica o i Laboratori Craftworks, nonché la possibilità di fare picnic nelle radure e di visitare Parco, Grotte e Villa.

Programma

Parco Frassanelle, inaugurazione speciale, Rovolon (PD)

Domenica 10 aprile, apertura alle 10

ore 10.30 Banda Folkloristica Euganea e delle majorette

ore 11 Saluti istituzionali e aglio del nastro

ore 11.30 (replica alle 14 e alle 16) Conferenza “Santa Marina, la Santa del silenzio”

e, a seguire, Brindidi di Benvenuto

Prezzi

Ingresso parco

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte + visita guidata alla villa

La visita guidata alla Villa, alle 12 e alle 15, è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15.

Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Informazioni e prenotazioni visita guidata alla Villa: info@frassanelle.it

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/inaugurazione-speciale/

https://www.facebook.com/parcofrassanelle

https://www.facebook.com/events/1585990798452612/

