"Domeniche d’autunno" al Parco Frassanelle

Per tutto Novembre al parco Frassanelle ci sono le domeniche d’autunno: si parte domenica 7 novembre. Dalle ore 10 alle ore 18 si potranno godere i colori del foliage autunnale tra i suoni e i profumi della natura, camminando tra alberi secolari e prati colmi di rugiada.

Visitando la Villa e le grotte ottocentesche, sarà possibile immergersi in un mondo senza tempo, con percorsi naturalistici e itinerari suggestivi che si snodano lungo i sentieri del parco, in un ambiente incontaminato. Per chi volesse organizzare un pranzo domenicale vicino al parco tre sono i ristoranti convenzionati:

Per gli appassionati da non dimenticare



La dolce Vigna Winery: https://www.facebook.com/ladolcevignawinery/



INGRESSO PARCO:

adulti: 6 euro

bambini da 4 a 12 anni: 3 euro

bambini fino a 3 anni: gratis

disabili con certificazione: gratis

accompagnatore disabile non autosufficiente: 3 euro

INGRESSO PARCO + GROTTE + PIANTERRENO DELLA VILLA

adulti: 11 euro

bambini da 4 a 12 anni: 5,50 euro

bambini fino a 3 anni: gratis

disabili con certificazione: gratis

accompagnatore disabile non autosufficiente: 5,50 euro

INGRESSO PARCO + GROTTE + VILLA piano terreno e primo piano

adulti: 13 euro

bambini da 4 a 12 anni: 6,50 euro

disabili con certificazione: gratis

accompagnatore disabile non autosufficiente: 6,50 euro

Informazioni e contatti

La Villa e le Grotte non sono agibili a chi ha disabilità motoria. I cani possono accedere al guinzaglio al solo Parco.

Per info: https://it.frassanelle.com/. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DL del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 per visitare la villa e le grotte è necessario esibire la certificazione verde. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti.