Parco Frassanelle di Rovolon, tutti gli eventi del primo maggio

Un Primo Maggio davvero originale attende gli ospiti che verranno a trascorrere la domenica al Parco Frassanelle. Un tuffo nella storia, a partire dal picnic, aperto a tutti gli appassionati in abiti d’epoca, che potranno scegliere di stendere la propria coperta in due distinte aree: quella dedicata al ‘700 e quella dell’’800. Alle 15 è in programma il ballo ottocentesco, ma ci sarà anche il concerto del “pianista fuori posto” Paolo Zanarella.

Un altro momento importante della giornata sarà la conferenza “Lieta, con i colli nel cuore” , prevista alle ore 18, con focus sul ruolo della famiglia Papafava dei Carraresi (con la presenza della contessa Francesca) nella battaglia civile che cinquanta anni fa portò alla legge 1097 Romanato – Fracanzani, quella che salvò dalla distruzione i Colli Euganei. Per partecipare alla conferenza, l’ingresso al Parco è libero, a partire dalle 17.30.

Inoltre, le famiglie con i bambini in particolare, per tutta la giornata potranno assistere alla pratica della tosatura, conoscere da vicino le abitudini delle pecore, imparare di cosa si cibano e capire perché sono tanto importanti per la nostra vita.

Sempre disponibili le visite alla Villa e alle Grotte e, per chi non si porterà il cestino da casa, panini, affettati e formaggi di produzione propria ed altre golosità dell’Azienda Agricola Valle Madonnina, ma anche le specialità di pesce di Stella del Mare, oltre alle birre artigianali di Birrificio Monterosso.

Prezzi

INGRESSO PARCO

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3.50, bambini fino a 3 anni: gratis

INGRESSO PARCO + GROTTE

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5.50, bambini fino a 3 anni: gratis

INGRESSO PARCO + GROTTE + VISITA GUIDATA ALLA VILLA

La visita guidata alla Villa, alle 11 e alle 15, è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15. Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Info

Parco Frassanelle è aperto anche sabato 30 aprile.

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/eventi-del-1-maggio/

Per prenotazioni: info@frassanelle.it

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/5069583683122103/