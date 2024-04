Le padovane Parco Frassanelle e Villa Rosa entrano in Dimore Amiche del Veneto, cresce il circuito delle ville di ADSI

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sarà una domenica davvero speciale quella del 21 aprile prossimo che prevede la ormai tradizionale apertura delle Dimore Amiche del Veneto ogni terza domenica di ogni mese; entrano infatti due nuove e importanti realtà, entrambe in provincia di Padova, che hanno recentemente aderito a questo circuito d'eccellenza delle Ville Venete che del calore umano, dell'accoglienza come se si fosse a casa, hanno fatto la loro cifra stilistica: Parco Frassanelle a Rovolon e Villa Rosa a Tramonte di Teolo. “La nostra è un’offerta mirata al turismo culturale e di scoperta, che fa leva su quegli stessi aspetti di relazione emozionale che solo il nostro diretto coinvolgimento di Proprietari è in grado di assicurare” – dichiara Francesca Thiene, coordinatrice del circuito DAV. “Diamo quindi un caloroso benvenuto a casa a Francesca Papafava e a Francesca Braga Rosa, certi che il loro patrimonio di esperienze sarò fondamentale per realizzare il nostri ambiziosi progetti”. Dimore Amiche del Veneto (DAV) nasce nel 2020, su iniziativa di alcuni soci ADSI che hanno accettato la sfida di mettere a sistema le esperienze da ciascuno di loro maturate per valorizzare quei piccoli o grandi pezzi di patrimonio storico, architettonico e culturale dei quali, forse per un inscindibile legato storico-sentimentale, continuano a sentirsi appassionati custodi. Al cuore della loro proposta il desiderio di offrire a visitatori e ospiti l’opportunità di vivere un’esperienza autentica di turismo immersivo, responsabile e consapevole, associato a valori di qualità, professionalità, accoglienza, e comunque tale da contribuire a fare conoscere le impareggiabili testimonianze storico-artistiche, paesaggistiche e culturali che rendono unica la nostra regione. Ma c’è di più: quando parliamo di Dimore Amiche stiamo parlando di case ancora oggi autenticamente vissute da quelle stesse famiglie che, oltre ad abitarle da diverse generazioni, non esitano a mettersi quotidianamente e faticosamente in gioco per mantenerle e farle vivere,aprendo la porta a visitatori e ospiti con quello spirito e quella semplicità con cui si accolgono i veri amici. Le Dimore Amiche che parteciperanno all’apertura di domenica 21 aprile 2024 Orari di Visita e Contatti (ingresso a pagamento): • Parco Frassanelle – Rovolon PD: visite ore 11.00 e ore 15.00, prenotazione www.frassanelle.it • Villa Sagramoso Sacchetti – Verona VR: visita ore 11.00 prenotazione sagramoso.alvise@gmail.com • Castello di Thiene – Thiene VI: visita ore 10.30, prenotazione www.castellodithiene.com • Villa Angarano Bianchi Michiel – Bassano del Grappa VI:visita ore 10.30, prenotazione info@villaangarano.com • Villa da Schio Castelgomberto VI: https://venetosegreto.com/evento/villa-da-schio-ed-il-meraviglioso-parco-settecentesco/ • Villa Valmarana ai Nani VI, visita ore 10.30, prenotazione www.villavalmarana.com