“Passeggiate spettacolo” al Parco Treves

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, in collaborazione con l'agenzia di eventi Glamour, organizza tre eventi gratuiti che uniscono intrattenimento, cultura e bellezza paesaggistica.

La particolarità delle passeggiate spettacolo è quella di essere “itineranti”, con momenti artistici che hanno luogo su palcoscenici naturali, nel corso di una camminata alla scoperta dei diversi elementi del Parco: il fiume, le collinette, gli alberi secolari, la pagoda, l’anfiteatro naturale, etc.

Scopri il volantino Passeggiate spettacolo Parco Treves

Appuntamento domenica 8, 15 e 22 ottobre, dalle ore 17.

Eventi gratuiti.

Dichiarazione assessore al verde Antonio Bressa: «Siamo molto felici di dare il via a questa rassegna che si inserisce in una più ampia opera di valorizzazione del Parco Treves, gioiello naturalistico e architettonico frutto dell’ingegno di Giuseppe Jappelli, che il Comune di Padova intende rendere sempre più bello e fruibile per i cittadini, pur nel pieno rispetto di un luogo storico e delicato. Le passeggiate spettacolo in programma in queste tre domeniche di ottobre rappresentano, in questo senso, un modo piacevole e originale di conoscere meglio questo suggestivo giardino all’inglese, una risorsa a disposizione che ora la città sta sempre più riscoprendo».

Domenica 8 ottobre

"Lucio & Lucio - MovieTrio in concerto"

Con la tromba di Fabiano Maniero, la chitarra di Alessandro Modenese e la voce solista di Laura Pirri. Un emozionante tributo dedicato a due grandissimi artisti del pop italiano: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Domenica 15 ottobre

"Scenari DiVersi"

Poesie e musica scritte e interpretate da Luca Francioso per sola chitarra acustica. Uomo, Arte, Azione, Reazione, Realtà: cinque scenari diversi di versi ruvidi e delicati. Poesie e musiche per provare a indagare l’umana dimensione.

Domenica 22 ottobre

"Qualunque uomo è un uomo qualunque"

Uno spettacolo scritto e interpretato da Paolo Franciosi, accompagnato dalla chitarra di Paolo Valentini. La forma scelta è quella del teatro-canzone, che alterna monologhi e canzoni per descrivere, con ironia e leggerezza, le piccole manie, le sfide e le goffe situazioni di ogni giorno alle quali la vita ci vorrebbe abituare.

Per informazioni

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

email promozioneverde@comune.padova.it

Parco Treves de’ Bonfili, via Bartolomeo D'Alviano - Padova