Lello Arena apre la stagione di prosa ad Abano Terme con “Parenti Serpenti”

«Il sipario sulla Stagione di Prosa Abano Teatro 2021-2022 , si alzerà i primissimi giorni di dicembre per poi calare in primavera, il prossimo anno in un susseguirsi in crescendo di commedia, prosa, danza, clown-punk – dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Pollazzi – perché ho sempre creduto nella cultura in tutte le sue declinazioni. Ho fortemente voluto ricominciare sin dai primi di dicembre dedicando ai cittadini di Abano momenti di cultura piacevoli, intensi e coinvolgenti con grandi personaggi della scena teatrale italiana come Lello Arena o Vanessa Incontrada e lo strepitoso Balletto di Mosca in scena con lo “Schiaccianoci”».

Il 2 dicembre 2021

Primo appuntamento infatti, il 2 dicembre 2021 con “Parenti Serpenti”. Uno straordinario Lello Arena diretto dal visionario Luciano Melchionna è il protagonista della divertente e amara commedia di Carmine Amoroso resa celebre dal film di Mario Monicelli che racconta di un Natale a casa degli anziani genitori che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli ormai lontani. E se quest’anno gli amati genitori volessero chiedere qualcosa ai loro figli? Se volessero finalmente essere “accuditi”, chi si farà carico della loro richiesta? Luciano Melchionna, il visionario creatore di Dignità Autonome di Prostituzione, costruisce uno spaccato di vita intimo e familiare di grande attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a far ridere e allo stesso tempo a far riflettere con profonda emozione e commozione.

Il 15-16 dicembre

Il 15-16 dicembre 2021, in scena la grande danza con “Lo Schiaccianoci”, interpretato dal Balletto di Mosca che, diretto da Evgeniya Bespalova, si propone di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. Basato sulla fiaba: “Lo schiaccianoci e il re dei topi” di E.T.A. Hoffmann, racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo: lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia.

Il 13 gennaio 2022

Il 13 gennaio 2022, Mataz Teatro va in scena con “Sogno di Mezz’estate” tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare con la regia di Andrea Pennacchi. Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Meggiorin, Beatrice Niero, “racconteranno”di un’estate ideale, magica, in cui si intreccino miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese. È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Il lavoro di scenografia è nato come risposta alla domanda: dov'è nascosto il fantastico nella nostra realtà quotidiana? Cosa rappresentano le fate e i folletti ai nostri giorni? Il progetto scenico vuole presentare un mondo al confine tra Realtà e Sogno, una camera da letto, luogo della casa dove ci si può sentire al sicuro, dove ci si può rinchiudere, dove si possono fare sogni ad occhi aperti ed essere visitati dagli incubi la notte, quando ci si lascia vincere dal sonno. Magari in una strana notte d'estate...

Il 26 gennaio 2022

Il 26 gennaio 2022, Gabriele Pignotta e Vanessa Incontrada, saranno i protagonisti di “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”, una commedia, il cui titolo riprende la frase diventata un vero tormentone per la generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l'animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un'esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? La risposta rimane al pubblico che dopo avere riso di se stesso si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti della sua vita.

Il 10 febbraio 2022

Il 10 febbraio 2022, i riflettori si accenderanno su “Giusto la fine del mondo” di Jean-Luc Lagarce, con Anna Bonaiuto Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele, Angela Curri e la regia di Francesco Frangipane. Louis – uno scrittore malato di Aids e prossimo alla morte – dopo essere stato lontano da casa per dodici lunghi anni, torna nel suo paese natale per rivedere i suoi familiari e comunicare loro la notizia della sua malattia e della sua imminente morte. Ad aspettarlo trova la madre vedova, i due fratelli Antoine e Suzanne, e la cognata Catherine. I membri della famiglia reagiscono tutti in maniera diversa all’incontro e Louis andrà via la sera stessa, senza aver comunicato ai suoi il vero motivo della sua “visita”.

Il 3 marzo 2022

Il 3 marzo 2022, grande attesa per “Oblivion Rhapsody”, uno spettacolo di e con gli Oblivion (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli). Uno show che festeggia i primi dieci anni di tournée insieme e rappresenta la summa del mondo Oblivion come non l’abbiamo mai visto. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

Il 17 marzo 2022

Il 17 marzo 2022 sarà Anna de Franceschi ad aspettarci sul palcoscenico con “Super Ginger”, uno spettacolo punk-clown prodotto da Stivalaccio Teatro con la regia di DuoDorant e la messa in scena di Giulio Canestrelli. Acclamata performer del varietà e fuoriclasse dell'intrattenimento, ci racconta la vita e le peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai. Un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno.

Abbonamenti

platea euro 120

galleria euro 110

ridotto under 26 euro 85

Vendita abbonamenti

Presso lo IAT (Via Pietro D’Abano N. 18 - Abano Terme Pd) con i seguenti orari:

martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18

mercoledì dalle 14.30 alle 18

sabato dalle 9 alle 12.30

Gli abbonamenti potranno essere acquistati nei seguenti periodi:

Rinnovo abbonati della scorsa stagione (2019/2020) da martedì 16 a martedì 23 novembre.

Nuovi abbonamenti da mercoledì 24 a sabato 27 novembre

Biglietti

platea euro 20

galleria euro 18

Lo Schiaccianoci fuori abbonamento 15 dicembre unico euro 22

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita e vendita biglietti

Dal 30 novembre:

presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano 18 (Isola pedonale) tel.049 8669055

online su vivaticket.com e relativi punti vendita.

vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 20.

L’acquisto di abbonamenti e biglietti potrà essere effettuato anche utilizzando i voucher Vivaticket di Arteven.

L’accesso al Teatro avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

Informazioni

Ufficio IAT

Tel. 049-8669055

e-mail abanoteatro@gmail.com

Per altre informazioni Ufficio Cultura 049/8245283/217 https://www.abanoterme.net/