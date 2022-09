“La parità di genere: esperienze a confronto”, l'incontro all'archivio antico di palazzo Bo

In particolare l’incontro “La Parità di Genere: Esperienze a confronto” si focalizza sull’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile riguardante la parità di genere, tema che riveste un’importanza centrale nella realtà socioeconomica del nostro territorio.

È il primo appuntamento del ciclo “Prassi virtuose” per testimoniare le esperienze di aziende ed enti del nostro territorio che hanno messo in atto azioni e attività, per l’appunto, virtuose, all’interno della propria organizzazione.

Gli speakers

Maria Raffaella Caprioglio: laureata in Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Padova, dal 2012 è Presidente di Umana S.p.A, Agenzia per il lavoro generalista che conta 142 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro. È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova di cui Umana spa è Socio Sostenitore Benemerito.

Francesco Nalini: laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Padova, Vicepresidente dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, Consigliere Delegato all’Education per Assindustria Venetocentro e Consigliere di Amministrazione della Fondazione CUOA. Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore delegato di Carel Industries S.p.A., azienda che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello globale di soluzioni tecnologicamente avanzate nella regolazione per il risparmio energetico nel campo della climatizzazione e della refrigerazione.

Rosa Nardelli: laureata in Psicologia all’Università degli Studi di Padova, Direttrice dell’Ufficio Public engagement dell'Ateneo e Componente del Gruppo di lavoro per il Piano di uguaglianza di genere 2022- 2024 dell’Università degli Studi di Padova. Dal 2013 al 2018 è stata Presidente del primo CUG di Ateneo (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) contribuendo alla stesura dei PAP (Piani delle Azioni Positive) e alla realizzazione delle relative azioni.

Barbara Pontecorvo: sposata con due figli. Laureata in Giurisprudenza a La Sapienza di Roma, è entrata in Deloitte Legal nel 2021 come Partner e Responsabile della sede di Roma. Oltre a maturare competenze nel settore del diritto societario e nel prestare assistenza ad importanti società private ed a partecipazione statale, banche, SGR e Fondi di investimento e nel settore dello sviluppo delle nuove tecnologie e nella Digital Transformation, nel corso della sua esperienza professionale, ha sempre assunto posizioni chiare nel contrastare le discriminazioni, nella difesa dei diritti umani, della parità di genere e nel sostenere la necessità di investire sulla sostenibilità.

Lucia Ruffatti: laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, è entrata in Deloitte Legal nel 2000 e si occupa di fornire consulenza a società italiane e straniere, nazionali e multinazionali, in materia di diritto societario e commerciale. Fornisce assistenza legale in procedimenti giudiziari su questioni civili, commerciali e societarie.

Manuela Soccol: laureata nel 2005 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Venezia nel 2009. Nel gennaio 2011 fonda lo Studio Legale Soccol, specializzato nella consulenza alle imprese, nei settori della privacy, del diritto delle nuove tecnologie e della responsabilità amministrativa degli Enti d.lgs. 231/2001. È consulente legale, per la responsabilità amministrativa degli Enti, per varie società partecipate e/o controllate dalla Pubblica Amministrazione e membro di Organismi di Vigilanza di società di rilievo nazionale. È consulente in progetti riguardanti la realizzazione di piattaforme, applicazioni software e dispositivi digitali che utilizzano sistemi di Intelligenza artificiale. È Data Protection Officer (DPO) per istituti di formazione scolastica, per società che sviluppano applicazioni software in vari settori e per cliniche private. È membro della Fondazione Bellisario da giugno 2016 ed è socia dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova da febbraio 2022.

Gaya Spolverato: laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, Consigliera dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova. È attualmente Professoressa Associata di Chirurgia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche e Dirigente Medico in Chirurgia presso la Chirurgia Generale 3 dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Dal 2021 è Delegata della Rettrice dell’Università di Padova alle politiche per le Pari opportunità. Presidente di Woman in Surgery Italia e Presidente del Gruppo di lavoro per il Piano di uguaglianza di genere 2022-2024 dell’Università degli Studi di Padova.

Stefania Zattarin: laureata in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Padova è imprenditrice e membro di CDA di 2 Zeta srl azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti di insonorizzazione e ventilazione nell’ambito industriale, cogenerazione e bioenergie. Il suo ruolo consiste nell’affiancare i clienti nella progettazione di soluzioni impiantistiche per centrali di teleriscaldamento, energie rinnovabili, con l’obbiettivo di ridurre le emissioni acustiche e di CO2. Crede fortemente che le aziende debbano essere sostenitrici della cultura del nostro territorio, per tale è membro del Comitato Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro, membro della Fondazione Marisa Bellisario dal 2016 e socia dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova da febbraio 2022.