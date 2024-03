"Parliamone. Le diverse forme di violenza...come affrontarle e soprattutto come riconoscerle"

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro, AUSER Circolo di Selvazzano e Patrocinio della Consulta del Volontariato di Padova, è rivolto a genitori, insegnanti, educatori. Relatori : dott.ssa Michela Pepe, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta perfezionata nei Disturbi Alimentari e Disagi giovanili e Prof. Filiberto Tartaglia, sociologo semiologo, scrittore.

Venerdì 22 marzo – dalle ore 20.45 alle ore 22.45

Centro Civico F. Presca, in via Colombo 1 - Selvazzano Dentro

“La violenza fa e ha sempre fatto parte del genere umano; in un periodo storico dove controllo, frustrazione, affettività, autoaggressività, disturbi alimentari, somatizzazione sono termini all’ordine del giorno per chi tratta con ragazzi, adolescenti e educatori crediamo sia fondamentale dare spazio a spiegazioni e domande atte a rendere tutti più consapevoli e quindi più sicuri e indipendenti nel gestire le relazioni in un mondo così tanto complicato per tutte le età” (Michela Pepe)