"Parliamone. Le diverse forme di violenza...come affrontarle e soprattutto come riconoscerle"

ALI DI VITA ODV ed AUSER Circolo di Selvazzano , in collaborazione della Città di Selvazzano Dentro, hanno organizzato alcuni incontri sul tema della violenza per supportare i giovani in un periodo storico sociale particolarmente complesso.

Relatrice sarà la dott.ssa Michela Pepe, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta perfezionata nei Disturbi Alimentari e Disagi giovanili. Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno al Centro Civico F. Presca, in via Colombo 1, Selvazzano Dentro.

Incontro per studenti delle Scuole Medie Inferiori. Sabato 3 febbraio, dalle ore 15 alle ore 17

Incontro per studenti delle Scuole Medie Superiori. Sabato 10 febbraio, dalle ore 15 alle ore 17

Incontro riservato a genitori, insegnanti, educatori. Venerdì 22 marzo, dalle ore 20.45 alle ore 22.45