"La parola del silenzio", Elena Serra al Barco teatro di Padova

Sabato 2 aprile al Barco teatro in programma lo spettacolo di mimo e pantomima "La parola del silenzio" con Elena Serra.

Elena Serra, attrice e regista, è stata per vent’anni l’assistente di Marcel Marceau, insegnando nella sua scuola e interpretando gli spettacoli della sua compagnia che fra il 1992 e il 2005 hanno fatto il giro del mondo. La parola del silenzio, diretto da Eugenio Allegri, rende omaggio ai grandi Maestri del passato ed ha il suo fulcro narrativo in due originali personaggi chiamati a raccontare la storia del mimo. Presto la conferenza slitta in un universo poetico e toccante, accantonando la teoria per la pratica e regalando momenti d’arte gestuale di intensa emozione che fanno scordare le vicende personali per parlare dell’universale attraverso i corpi. Un’occasione imperdibile per ammirare l’arte del mimo ed apprenderne i segreti

È possibile partecipare alla cena prima dello spettacolo oppure arrivare solo per assistere allo spettacolo.

Menu fisso consultabile sul sito https://www.barcoteatro.it/ e sulla pagina Facebook di Barco Teatro.

Biglietti: 40 euro cena + spettacolo – inizio ore 19.30 / 15 euro solo spettacolo - inizio spettacolo ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

Informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/

https://www.barcoteatro.it/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/643378326722252

