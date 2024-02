"Insultario veneto-italiano. Insulti, parolacce, imprecazioni, modi di dire poco gentili e vilipendi vari", la presentazione

Venerdì 16 febbraio | ore 18

Marialetizia Pivato

presenta

Insultario veneto-italiano

Insulti, parolacce, imprecazioni, modi di dire poco gentili e vilipendi vari

Ed. Editoriale Programma

conversa con l’autrice

Angelo Pastrello

Il libro

Qualche veneto vi tratta male, vi offende, vi schernisce e vorreste avere pronta la parola(ccia) giusta al momento giusto? Questo è il dizionario che fa per voi. Nato da un'idea di Walter Basso - già autore del celeberrimo "Dizionario da scarsèa" - questo insultario veneto-italiano è un prontuario per avere offese, imprecazioni e modi di dire beceri sempre a portata di tasca, per tenere testa a chiunque in qualsiasi situazione e a non farsi mai trovare impreparati quando ci si trova in Veneto. Il volume si propone di dare ordine, rigore (non necessariamente scientifico) e spiegazione circa i termini più coloriti della lingua veneta, con l'intento di analizzare la parlata più verace, a volte un po' sopra le righe, che si incontra nelle peggiori osterie, ma anche fra i campi e i capannoni, tra le officine e i mercati, dove nell'aria riecheggia sovente l'eco di fantasmagoriche imprecazioni. Si tratta anche di un modo per comprendere le radici più profonde dell'insulto, in modo da (non) farne buon uso e scoprire chi sono i veri referenti dello scherno, della derisione e delle volgarità, da dove si originano tutti questi modi di dire così poco carini, ma straordinariamente efficaci. L'insultario veneto-italiano è il libro più democratico e inclusivo che potrete leggere, perché qui vengono tutti egualmente offesi, senza distinzioni di sesso, etnia, religione o status sociale.

L’autrice

Marialetizia Pivato, nata a Treviso nel 1991, è laureata presso l’Università IUAV di Venezia in arti visive e moda. Appassionata di arte, cucina e botanica, concilia i propri interessi umanistici con il lavoro di grafica e illustratrice.Autrice dell'"Insultario veneto-italiano", per Editoriale Programma in particolare ha curato la realizzazione della collana di manuali botanici e quella dei piccoli ricettari; ha realizzato inoltre le illustrazioni per “Il piccolo libro dei grandi filosofi”, “Il piccolo libro dei grandi psicologi”, “Il piccolo libro degli dei e degli eroi greci”, "Fiabe liguri", "Flabis furlanis", "Marmellate", "Abbecedario della cucina di Natale".

Info web

https://www.facebook.com/events/1538744336978282/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook