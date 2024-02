“Parole tra lo Spazio e il Silenzio”, a Limena l'installazione d’arte contemporanea di Federica Fontolan

«Le parole hanno il potere di distruggere o creare. Quando le parole sono gentili e sincere possono cambiare il mondo». Con questa, attuale, riflessione di Buddha l’artista Federica Fontolan apre la sua prossima personale “Parole tra lo Spazio e il Silenzio”: un viaggio ai confini della comunicazione umana, esplorando il potere delle parole come veicolo di significato e trasformazione.

La mostra, promossa dal Comune di Limena Assessorato ai Servizi Sociali, Cultura e Pari Opportunità con il Patrocinio della Provincia di Padova, inaugurerà sabato 2 marzo alle ore 18 nell’Oratorio della Beata Vergine Maria del Rosario con una presentazione a cura della musicologa Angela Forin e la partecipazione delle atlete della "New Esedra Skating".

L’installazione d’arte contemporanea presenta venti opere di varie dimensioni dipinte in acrilico su tela con elementi in rilievo che rimandano ai tratti pieni e vuoti, corti e lunghi del Codice Morse. Le “lettere” che compongono parole e frasi vengono trasformate, scisse e scandite rendendole palpabili, materiche, enfatizzando la trama e l'ordito della tela stessa. In questo modo l'occhio percepisce rilievi che, nei contrasti di luci e ombre, creano riflessi aurei di colori fluorescenti che espandono il messaggio. «In una fusione di intelletto e manualità il codice Morse, utilizzato come linguaggio di trasmissione delle parole, assume un ruolo centrale nell'esposizione fungendo da ponte tra il visibile e l'invisibile, il tangibile e l'astratto. – spiega Angela Forin - Le opere, come note di un pentagramma visivo, creano una connessione sinergica tra la dimensione spaziale e il ritmo sonoro assumendo una qualità tangibile, materica».

Le parole traslano attraverso la tela nell'ambiente circostante per mutarsi in emozioni o sensazioni nel luogo più intimo di chi le osserva; ponti verso mondi interiori e universi emotivi: Logos, Fede, Pace, S.O.S. (Save Our Souls), Consapevolezza, Gratitudine, Eternità… L’installazione è ospitata nell'Oratorio della Beata Vergine Maria del Rosario, un luogo Sacro dove il Tempo e lo Spazio hanno accolto in Silenzio preghiere, speranze, gratitudini, di generazioni di persone in cerca di risposte e Consapevolezza.

«Credo nelle Parole - spiega Federica Fontolan - hanno un grande potere, possono distruggere o creare. Quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo in meglio. Credo nel Silenzio, simbolo della perfetta armonia. Il tacere e il silenzio rappresentano l’equilibrio di corpo, mente, anima».

Foto articolo da comunicato stampa