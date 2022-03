Partita di pallamano Italia - Slovenia, le qualificazioni ai campionati mondiali 2023 alla Kioene

Padova, al Palasport Kioene Arena, via S. Marco, 53, ospita il 16 maarzo alle ore 18.30 la partita di pallamano dei play-off di andata per le qualificazioni ai campionati mondiali 2023 di Svezia e Polonia.

L'evento è organizzato dalla Federazione italiana giuoco Handball - Figh, in collaborazione con il Centro universitario sportivo - Cus Padova, ed ha il patrocinio del Comune di Padova.

Il match è visibile in diretta sul sito della Figh.

Ingresso

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto 6 euro, under 15 anni, militari e forze dell’ordine

Biglietto ridotto per gruppi, 5 euro cadauno per acquisti con più di 10 biglietti

I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e online.

Per informazioni

Federazione italiana giuoco Handball

sito www.figh.it