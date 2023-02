Party alchemico al DietroDuomo: una festa magica

DietroDuomo, la nuova realtà culturale, sportiva e artistica del centro città, organizza il primo "Party alchemico", una festa per stare assieme e conoscersi in un'atmosfera magica. Musica, persone e cocktail dal sapore esoterico saranno gli ingredienti di base della serata, ma non mancheranno svolte inaspettate. L'Alchimia come trasformazione della materia, anche e soprattutto quella interiore. DietroDuomo è il Centro per lo Sviluppo Integrato dell'Individuo e offre pratiche e attività per la crescita interiore della persona. DietroDuomo significa saper cogliere le opportunità, essere in grado di immergersi con tutto se stessi in qualcosa ed uscirne trasformati.



Il "Party alchemico" è il primo della serie di eventi "Qualcos'altro" che il Centro proporrà ogni venerdì. Il programma completo per il primo mese prevede:

10/02 Party Alchemico - una festa magica

17/02 "I segreti dell'identità perduta" - conferenza con Elia Landolfi, fondatore del Metodo S.E.M.A.

24/02 Rythm & Tribe - Jam session con percussioni, danza e canto

03/03 Simposio Infernale - l'Arena della dialettica, una riedizione più...infernale del Simposio PataVino già proposto negli scorsi mesi.

Venerdì 10/02 cominceremo quindi con il "Party alchemico", dalle 21.30 potremo quindi immergerci in una notte magica, dove essere se stessi e dove scoprire se stessi in luci diverse dalle solite. L'ingresso è riservato ai soci dell'Associazione Plhomo al costo promozionale di 4 euro. Sarà possibile ottenere la tessera associativa in serata al costo di 10 euro, per i nuovi soci l'ingresso è gratuito: https://www.dietroduomo.it.