Party di Carnevale "Freed from Desire" all’Hall con Dj Molella

Party di Carnevale all’Hall con Dj Molella - L’autore del coro piu? cantato al mondo

Sabato 11 febbraio 2023 dalle 23.30 Hall di Padova ospitera? la festa 90’s Mania Carnival Edition: Freed from Desire.

Protagonista indiscusso del party di Carnevale anni ‘90 e 2000 sara? DJ Molella, DJ e producer italiano di fama internazionale

Freed from desire e? una delle hit prodotte da DJ Molella che ha accompagnato gli anni novanta e duemila e da tormentone e? diventata leggenda. La canzone di Molella in collaborazione con Gala ha scalato le classifiche mondiali vendendo milioni di copie e divenendo il coro di tutti gli appassionati degli anni ‘90-2000, nonche? il piu? cantato del mondo dello sport contemporaneo.

Maurizio Molella, noto come Molella, e? uno dei DJ piu? popolari mai emersi dalla scena dance nazionale: con ben 5 album pubblicati nella sua trentennale carriera nel mondo della musica puo? contare su una media di mezzo milione di ascoltatori mensili su Spotify e con i suoi dj set richiama un pubblico da grandi occasioni.

La sua carriera decolla nel 1986 quando approda a Radio Deejay, dove lavora con Gerry Scotti, Amadeus e Jovanotti.

La sua presenza in radio continua fissa fino ad oggi tra Radio Deejay e Radio m2o con Deejay Time.

Nel 1996 e? producer insieme a Phil Jay della hit internazionale “Freed from desire” di Gala, che all’uscita si e? posizionata nella top 10 delle classifiche europee per poi vendere milioni di copie in tutto il mondo fino ad oggi.

Produce hit dance come Come Into My Life, If You Wanna Party, Genik, Desert Of Love, e tante altre.

Nel 2015 si riunisce su Radio DeeJay il mitico Deejay Time con i suoi amici Albertino, Fargetta e Prezioso, e da qui riparte un tour che riempie ancora oggi piazze e discoteche di tutta Italia.

L’evento e? organizzato da Superfly Lab in collaborazione con UAU // Unique And Unforgettable

Info e biglietti disponibili su ticketsms.it

Ingresso Studenti euro 15 \ riservato alle prime 300 prenotazioni

Ingresso Early Bird euro 16 \ riservato alle prime 300 prenotazioni

Ingresso Intero euro 20

HALL - Via Nona Strada 11/B, 35129 Padova

Info web

https://www.hallpadova.it/90s-mania-w-molella/

https://www.facebook.com/events/1336742583804370

Foto articolo da evento Facebook