Pasqua e Pasquetta al museo Poleni dell’università di Padova

Le visite sono libere e gratuite, senza obbligo di prenotazione. Per accedere al Museo, come nelle altre strutture universitarie, vige l’obbligo di green pass base.

In occasione degli 800 anni dell’Università di Padova, il Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova in via Leonardo Loredan 10 a Padova resta eccezionalmente aperto anche a Pasqua e Pasquetta con ingresso libero e gratuito.

Per grandi e bambini l’opportunità di compiere un meraviglioso viaggio attraverso i secoli sulle tracce della grande ricerca scientifica, scoprendo gli strumenti che dal ‘500 ad oggi hanno contribuito allo sviluppo della scienza a Padova e nel mondo.

All’interno del museo universitario si potranno osservare reperti unici o rarissimi, come la macchina divulsoria che Poleni utilizzò per studiare il restauro della cupola di San Pietro a Roma e i motori elettrici di Salvatore Dal Negro, fra i primissimi al mondo.

Orario di apertura pasquale

Domenica 17 aprile, ore 15.30-19.30;

Lunedì 18 aprile, ore 15.30-19.30.

In ogni caso è possibile visitare liberamente il Museo Poleni anche ogni martedì, sabato e domenica pomeriggio. Tutti i martedì alle 18.30 speciali appuntamenti con la scienza a ingresso gratuito, su prenotazione. Programma e informazioni sul sito https://www.musei.unipd.it/it

E-mail: museo.fisica@unipd.it