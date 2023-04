Pasqua e Pasquetta a Villa dei Vescovi

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

In particolare, domenica 9 e lunedì 10 aprile, il FAI invita il pubblico a trascorrere con le proprie famiglie e i propri cari le festività pasquali nella splendida cornice di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura.

In entrambe le giornate verrà proposto il tradizionale appuntamento con la caccia alle uova: un avvincente percorso gioco per i più piccoli tra i filari del vigneto, per vivere, divertendosi, gli spazi verdi della dimora e rilassarsi negli oltre 3 ettari del suo brolo agricolo. In più, sia domenica che lunedì sarà possibile effettuare – alle ore 11, 12, 15 e 16 – visite guidate alla scoperta della Villa, tra logge panoramiche e sale riccamente affrescate, e godersi un picnic all’aria aperta, gustando il proprio pranzo al sacco portato da casa o acquistando il cestino con i sapori del territorio, preparato dal Bistrò interno al Bene del FAI (per informazioni sul cestino da asporto e per prenotazioni consultare il sito https://www.soluzionieventi.it/).

Dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17. Visite guidate a orari fissi: ore 11, 12, 15 e 16.

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto anche con visita guidata.

Biglietto solo Parco

iscritti FAI: gratuito

intero: 5 euro

Ridotto 6-18 anni e Studenti 18 - 25 anni: 3 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 15 euro

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite in autonomia Villa e Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto 6-18 anni: 6 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

L’accesso alla Villa e/o al Parco è vincolato all’acquisto di uno dei biglietti sopra indicati (ingresso Solo Parco, ingresso Villa e Parco, Ingresso Villa con visita guidata). Possibilità di acquisto dei biglietti in loco.

Cestino pic-nic

Lunedì 10 aprile - possibilità di prenotare il cestino picnic realizzato da Bistrò Villa dei Vescovi acquistandolo tramite il sito https://www.soluzionieventi.it/

Per informazioni

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi

Villa dei Vescovi, via dei Vescovi 4 – Luvigliano di Torreglia (PD) tel. 049/9930473, email faivescovi@fondoambiente.it

https://fondoambiente.it/il-fai/beni/pasqua-nei-beni-fai/

https://fondoambiente.it/eventi/pasqua-in-villa

Foto articolo archivio