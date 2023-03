Pasqua e Pasquetta a villa Selvatico giardino termale a Battaglia

Prezzo non disponibile

Il Giardino Termale di Villa Selvatico, con i suoi cinque laghetti di acqua calda, tra alberi secolari, prati, fioriture e corsi d’acqua è pronto ad accogliervi e deliziarvi con prodotti tipici locali, animazioni, suggestioni e magie.

Pasqua

Il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, Villa Selvatico e il Giardino Termale sono aperti al pubblico con visite guidate ed audio guida dalle ore 10 alle ore 19.

Pasquetta

Una giornata per tutta la famiglia con il “Picnic di Pasquetta” negli spazi Seicenteschi del Giardino Termale. Il lunedì di Pasquetta, 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 19 Villa Selvatico e il Giardino Termale sono aperti al pubblico con visite guidate ed audio guida.

Punti di ristoro con truck food, con proposte di delizie venete, pizza e gelato artigianale a cui si affiancano le proposte della caffetteria interna.

Spazio relax e spazio animazione per bambine e bambini con giochi di gruppo, laboratori tattili e olfattivi, bolle di sapone, truccabimbi, caccia alle uova e area giochi per i più piccoli (2-4 anni).

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/774893400437562

Dettagli

Cani ammessi a guinzaglio - Non è ammesso il loro ingresso negli spazi interni di Villa Selvatico.

Sono vietati fuochi liberi, griglie, fornelli elettrici e forni.

Parcheggio gratuito.

Giardino e Villa accessibili ad portatori di disabilità.

evento verrà annullato alle ore 19 del giorno di Pasqua - domenica 9 aprile 2023. Visitare Villa Selvatico e il suo giardino termale sono un’immersione nella storia, nell’arte, nella natura per vivere una magia tra terra, acqua e cielo.

Giorno di chiusura: martedì.

Ingresso

Ingresso audioguida solo Giardino per tutta la giornata: 10 euro

Ingresso visita guidata alla Villa e ingresso giardino per tutta la giornata: 13 euro

Ingresso bambini 6-11 anni solo Giardino: 6 euro

Ingresso bambini 6-11 anni visita guidata: 9 euro

Ingresso bambini 0-5 anni: gratuito

Visite guidate ore: 10 - 11.30 - 14.30 - 16 - 17.30

Ingresso area bambini valido per tutta la giornata: 2 euro

Noleggio coperta picnic: 3 euro

Orari e biglietti

Gli orari di apertura, le modalità di acquisto del biglietto ed il calendario eventi, sono disponibili nel sito: https://www.villaselvaticoterme.it/

https://www.villaselvaticoterme.it/info-e-biglietti/

Villa Selvatico giardino termale

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei sorge la seicentesca Villa Selvatico che dall’alto del Colle di Sant’Elena si specchia nei laghetti d’acqua sulfurea, custoditi nel giardino termale progettato nell’800 dal paesaggista Giuseppe Jappelli.

Villa Selvatico, nelle sue sale nobili custodisce un ciclo di affreschi tra divinità ed allegorie che si intrecciano con particolarità architettoniche uniche ed originali.

Una scalinata di 144 gradini conduce alla terrazza romantica affacciata sul comprensorio euganeo, mentre la cupola con la rosa dei venti, la galleria nel colle della Stufa e la chiesetta di Sant’Elena donano un tocco fiabesco alla prestigiosa dimora di ispirazione palladiana.

Abbracciata da un parco di undici ettari, con alberi secolari e cinque laghetti termali, Villa Selvatico è un perfetto equilibrio tra natura e arte.

Nel panorama delle ville venete e dei giardini storici italiani si colloca come polo culturale per visite guidate, tour, passeggiate, laboratori per scuole, eventi privati, matrimoni e meeting.

Una villa per tutti: la residenza è dotata di un ascensore interno, di servizi igienici inclusivi e di percorsi accessibili negli spazi del giardino termale.

Info web

https://www.facebook.com/Villa.Selvatico.Terme

https://www.villaselvaticoterme.it/info-e-biglietti/

Foto articolo da comunicato stampa