Giorni di festa: Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio con il FAI a Villa dei Vescovi

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le proposte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per Pasqua e Pasquetta 2022 in alcuni suoi Beni, da nord a sud della Penisola. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi unici che rendono indimenticabili i momenti di svago.

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile

Per Pasqua e Pasquetta, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile il buon umore sarà di casa a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) : oltre alle visite guidate, saranno in programma cacce alle uova con premio finale e la possibilità di gustare un picnic negli spazi verdi del brolo (disponibile anche il cestino preparato dal Bistrò). La Pasquetta sarà arricchita da laboratori per bambini al mattino e tradizionali giochi campestri al pomeriggio.

Lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio

Anche in occasione delle Feste della Liberazione lunedì 25 aprile e dei Lavoratori domenica 1 maggio è attesa l’immancabile scampagnata, tra visite guidate, picnic da gustare sul prato e giochi campestri per tutta la famiglia a cura di Didattica Idee Verdi.

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Ingresso

Ingressi sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile : intero euro 11; iscritti FAI e residenti nel Comune di Torreglia euro 4; ridotto (6-18 anni) euro 7; studenti fino a 25 anni euro 6; famiglia (2 interi + 2 ridotti) euro 30.

Ingressi lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio : intero euro 11; iscritti FAI e residenti nel Comune di Torreglia gratuito; ridotto (6-18 anni) euro 5; studenti fino a 25 anni euro 6.

Informazioni e contatti:

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia . tel. 049 9930473; faivescovi@fondoambiente.it

Foto articolo - Giorni di festa a Villa dei Vescovi, Foto Laszlo Rinaldi_2018_© FAI - Fondo Ambiente Italiano