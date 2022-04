Pasquetta all'Anfiteatro del Venda (posti limitati!)

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/525999785555885

"Pasquetta, giornata di gite fuori porta e picnic.

Per trascorrere in tranquillità la giornata abbiamo pensato di proporvi un picnic musicale per un massimo di 200 persone.

Per partecipare sarà quindi necessario prenotare il nostro cestino da picnic da qui (12 euro): https://bit.ly/PicNicVendaPasquetta

Sul palco dalle 15 suoneranno Monoscopes e Dellacasa Maldive.

Apertura porte ore 12.

MONOSCOPES

I Monoscopes sono la band guidata da Paolo Mioni (voce, chitarre, organo), polistrumentista di Padova, in passato per un paio d’anni nei Jennifer Gentle e già fondatore della band alt-blues Nicotine Alley. Painkillers And Wine, il primo album dei Monoscopes, è uscito il 28 gennaio 2022 per Big Black Car Records, etichetta della medesima band.

Quasi tutte le canzoni della band veneta hanno a che fare con ferite di vario tipo e sono un tentativo di esorcizzare la sofferenza. “Il dolore è la condizione fondante dell’esistenza e, alla pari del piacere, è una delle cose che ci fanno sentire vivi. Painkillers And Wine è un viaggio nelle varie forme della percezione del dolore e della sua sublimazione in musica”.

"Lovely Cohen/Lou Reed-ish vocals" 4/5 stars (MOJO, UK)

"A stellar debut" (Shindig! Magazine, UK)

"Melodie chitarristiche di pura grazia sonora." (Rockit)

"Intrigante ed old school", 73/100 (Rumore)

https://monoscopes.bandcamp.com/

DELLACASA MALDIVE

Riccardo Dellacasa è un polistrumentista classe 1991 oggi di base a Venezia, ma nato e cresciuto nelle province di Varese e Milano in Lombardia. La sua abilità si esprime in maniera più evidente sugli strumenti a corda (basso in primis, poi chitarra), ma è duttile ed espressivo con le tastiere e su quasi tutti i percussivi. Dopo aver militato in diverse formazioni di base a Milano – la band post-pop Wemen, con cui ha realizzato due dischi e diversi tour, oltre alla band di rock alternativo italiano Verano e alla performer italo-brasiliana Emanuelle – ha deciso che fosse il momento di dare alla propria storia un proprio suono. Con il suo progetto da solista dellacasa maldive, nato nel 2016, ha pubblicato il disco Amore Italiano (2019), il singolo Male con Francesco Di Leo, Auroro Borealo ed Emmanuelle (2019); Sale Rosa è il titolo del nuovo album di inediti in uscita il 12 novembre 2021.

https://dellacasamaldive.bandcamp.com/releases"

