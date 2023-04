Pasquetta di corsa e in musica a Montegrotto Terme

Prezzo non disponibile

Un concerto e una marcia ludico motoria: è il programma dell’amministrazione di Montegrotto Terme per il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile.

Alle 9, partirà dal Palaberta la «RUNdagiA», marcia ludico motoria con un percorso pianeggiante di 7 km organizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo di Montegrotto Terme. L’iscrizione costa due euro per adulti e bambini con gratuità per i bambini sotto i 6 anni. Saranno premiati tutti i gruppi con un premio speciale al plesso di Montegrotto Terme con il maggior numero di iscritti.

Il concerto sarà in piazza Primo Maggio alle ore 16 con ingresso gratuito. Nel palco si esibirà la Soul Orchestra (strumenti e voce) proveniente da Udine Friuli Venezia Giulia. La band unisce l'idea di musica classica coniugandola con le espressioni più aggiornate, la proposta spazierà da alcuni brani storici nel panorama musicale internazionale, che sono la base fondante del repertorio della band, a recenti novità.

