Pasquetta con la visita guidata ad Arquà e alla casa museo Francesco Petrarca

Passeggiata guidata al borgo medievale di Arquà Petrarca dal fascino immutato nel tempo, scoprendo i luoghi che parlano della presenza del Poeta toscano che ha scelto di passare qui gli ultimi anni della sua vita in compagnia della figlia, della nipotina e del genero.

Si visiterà la sua casa, ora museo di proprietà del Comune di Padova, nella quale si riesce a respirare la suggestione delle stanze in cui il poeta ha vissuto. Il fascino del borgo si potrà assaporare con una passeggiata per ammirare gli storici edifici abitati da famiglie come Contarini e gli Strozzi, la fonte e la tomba del Petrarca, mostrandovi anche alcuni dettagli che possono sfuggire ad un visitatore frettoloso, gustando questo borgo in tranquillità. Nel borgo poi troverai molte possibilità per passare la tua pausa pranzo e dedicarti a qualche acquisto, sei il benvenuto.

In breve

data: lunedì 18 aprile 2022, Pasquetta

orario: ore 10

durata: ca 2 ore

Modalità di visita

Il costo intero è di euro 15 comprensivo della visita della casa del Petrarca

Per i bambini fino ai 12 anni gratuita la visita ma:

fino ai 5 anni gratuita anche la casa,

dai 6 ai 12 anni euro 2 per la casa

dai 12 ai 17 anni euro 14 (euro 12 la visita più euro 2 la casa, euro 14 totale)

La visita viene confermata al raggiungimento di 12 persone paganti.

Prenotazione

La visita guidata di circa 2 ore, svolta da guida turistica abilitata, sarà confermata con minimo 12 persone paganti. Il numero della guida e il luogo dell’incontro saranno comunicati nella mail di conferma.

Per informazione e prenotazione obbligatoria info@parcopetrarca.com

www.parcopetrarca.com

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/664214804840634/