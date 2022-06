"Passeggiando per il borgo del Sansovino" a Pontecasale

Prezzo non disponibile

La parrocchia di San Leonardo Pontecasale organizza “Passeggiando per il borgo del Sansovino”. Appuntamento sabato 18 giugno ore16.30.

La partecipazione è libera e gratuita.

Si raccomanda il rispetto delle normative COVID 19.

Dettagli

Il ritrovo è davanti alla chiesa di Pontecasale (via Liston, 59) alle 16.30. Il programma prevede accoglienza dalle 16.30 alle 17, Poi spiegazione del progetto da parte dell'architetto Maria Caramel per una mezz'oretta e poi partenza per la camminata.

Durante il percorso si potranno vedere scorci di Villa Garzoni, il lavandeto del fondo Sant'Antonio i vigneti i melograni dell'azienda Sturaro e poi si entrerà in villa Garzoni dove si incontreranno i figuranti in costume da nobili del '700 che faranno dei piccoli break teatrali .

Poi si tornerà davanti alla chiesa dove si potranno vedere piccole produzioni locali, banchetti del mercatino e dove ci si potrà accomodare sui tavoli dell'osteria del Borgo Antico per degustare un apericena.

In breve

Ore 16.30 - Accoglienza e Presentazione del tema della passeggiata patrimoniale

Ore 17 - Partenza e svolgimento passeggiata patrimoniale lungo le vie del borgo e nei campi

Ore 18 - Mostra/mercatino dei prodotti del territorio

Durante la manifestazione funzionerà un punto ristoro bar, dove sarà possibile consumare bevande, caffè, spuntini veloci,

Immersi nella cornice unica e suggestiva dell'antico borgo di Pontecasale e della campagna che lo circonda, andremo alla scoperta delle antiche tracce che legano l'opera dell'architetto Jacopo Sansovino alla Città.

Lungo Il cammino incontreremo nobili e nobildonne, grebani e cavalieri, ascolteremo il maestro Coloni dissertare sulla storia delle ville venete in terraferma, ci faremo rapire dal sogno di un'epoca romantica che ha segnato in modo indelebile il nostro territoria.

Info web

https://www.facebook.com/events/334247072182849

https://www.facebook.com/Parrocchia-di-San-Leonardo-Pontecasale-492926097400997

Foto articolo da evento Facebook