Escursione con apericena finale al tramonto sui Colli Euganei

SABATO 25 MAGGIO vieni con noi ad emozionarti fra la bellezza dei Colli Euganei. Partiremo dal frantoio Martini per andare all’avventura sul Monte della Madonna, passando per la suggestiva Grotta di Santa Felicita e la chiesetta di Sant’Antonio “porseeto”, per poi scendere lungo un percorso ad anello. Lo faremo in compagnia di una guida naturalistica per scoprire curiosità e caratteristiche di questa meravigliosa Terra!

Concluderemo poi con un apericena a chiar di stelle, godendoci il tramonto e rilassandoci presso il bellissimo locale “Un poco de bon” dell’azienda Martini.



Dettaglio tour:

- Ore 18.25: registrazione presso “UN POCO DE BON”, Via Bagnara Alta n.1122, Zovon di Vo’ (PD)

- Ore 18.30-20.30 circa: passeggiata

- Dalle ore 20.30 circa: apericena

All’arrivo sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola La Rocca e Frantoio Martini, tutto a km zero!

Cosa serve:

- Abbigliamento comodo e scarpe adeguate (porta anche un maglioncino/giacca per la cena, che puoi lasciare tranquillamente in macchina e prendere al ritorno dall’escursione)

- La torcia

- La tua borraccia d’acqua

COSTO:

Costo adulti: 35 euro cad.

Bambini dai 3 ai 12 anni: 25 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/Wycn5BwHD6ummKHz6

