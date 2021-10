"Passeggiata d'autunno" dal Frantoio Martini e azienda vitivinicola La Rocca Zovon

Domenica 17 ottobre vivremo un’esperienza all’aria aperta, in mezzo ai colori e profumi autunnali! La natura inizia infatti a tingersi di giallo, arancio e rosso; in questo primo passaggio verso i colori d’autunno, attraverseremo in parte il Monte della Madonna, passando per la meravigliosa chiesetta di “Sant’Antonio porseeto” e la sua magica grotta, per poi procedere verso il Monte Comun e il suo rifugio.

Il tutto accompagnato da preziose perle di Barbara, un architetto paesaggista che saprà farci calare dentro alla natura con uno sguardo diverso! Da dove si parte? Dal Frantoio Martini e az. vitivinicola La Rocca a Zovon (PD), che combacerà con il punto di arrivo, dove Giorgio e Mattia, titolari dell’azienda, ci aspetteranno per un gustosissimo pranzo freddo a Km zero, assaporando anche il loro prezioso olio e degustando il loro vino! E lo faremo in un posto davvero suggestivo: sul bellissimo terrazzo panoramico del loro locale “Un poco del bon”!

Dettaglio tour:

Ore 9.15-9.30: caffè di benvenuto e registrazione presso il Frantoio Martini, via Bagnara Alta 1122, Zovon di Vò (PD)

Ore 9.30-12.30: escursione con 2 tappe gustose: la prima a “Sant’Antonio porseeto” con un panino e sopressa; la seconda presso il Rifugio Comun con un calice di vino e formaggio a Km zero.

Ore 12.30: ritorno presso l’azienda con pranzo freddo.

La fine del tour è prevista verso le ore 13.30.

Presso l’azienda sarà possibile acquistare i loro prodotti (olio e vino). Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La tua bottiglietta di acqua

Grado di difficoltà: medio/impegnativo (tratti di salita ripida)

Lunghezza percorso: circa 6 km

Costo:

Costo per l’intero tour enogastronomico: 23 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (sconsigliato, percorso impegnativo)

Il prezzo comprende:

Guida dell’architetto paesaggista per l’intero tour

Caffè di benvenuto

Panino con sopressa

Degustazione di un calice e pezzettini di formaggio

Pranzo piatto unico freddo con dolce casareccio

Organizzazione tecnica

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Clicca qui: https://forms.gle/sA9jVQ8WrqhYSU1y7

Messaggio whatsApp: https://wa.me/393454041017

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...