Passeggiata sui Colli Euganei e pranzo assieme ad Eventi single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Camminata in compagnia tra i colli Euganei conoscendo single con la tua stessa passione nella tua città. Ci troviamo alle ore 11 presso il bar- trattoria "Al Roccolo". Da li partirà la nostra passeggiata con la nostra tour leader Antonella. L'escursione sarà molto semplice e adatta a tutti. Dopo la passeggiata avremo modo di degustare in compagnia un ottimo pranzo al ristorante per le ore 13. Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra camminata tra single!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (12 euro per fermare il proprio posto e saldo menu sul posto )

Quota senza Vip-card donna: 12 euro (12 euro per fermare il proprio posto e saldo menu sul posto)

Titolari Vip-card: 7 euro (7 euro per fermare il proprio posto e saldo menu sul posto )

Ore 11 al bar- trattoria "Al Roccolo" Via Roccolo, 8, 35038 Torreglia PD. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.