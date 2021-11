A Rovolon una passeggiata contro la violenza sulle donne

Domenica 28 novembre 2021, dalle 9 alle 12 presso TENUTA COSTIGLIOLA – ROVOLON (PD). Passeggiata in mezzo alla meravigliosa natura dei Colli Euganei per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. In collaborazione con l’amministrazione comunale e la Tenuta Costigliola di Rovolon. Verrà inaugurata una “panchina rossa” dedicata alle donne vittime di violenza, gentilmente concessa da Edoardo e Laura gestori della Tenuta. Con la presenza straordinaria del giornalista e artista Antonio Gregolin e le sue “Opere in rosso”, 3 opere che denunciano il femminicidio.

Un’espressione artistica di alto livello, con un significato molto profondo che mette in luce una piaga antica ma purtroppo ancora attuale dell’ “amore malato” rappresentato del simbolo di una scarpa con il tacco, per dire basta ad ogni tipo di violenza. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di un'associazione attiva su questo tema. A fine passeggiata avremo modo di incontrare la Tenuta Costigliola nei suoi prodotti attraverso una degustazione di un loro piattino accompagnato da un calice del loro vino.

Dettaglio tour:

Ore 9: inaugurazione e presentazione delle opere di Gregolin

Ore 9.45-11.15: passeggiata

Ore 11.15-12: degustazione e presentazione dell’associazione

Presso l’azienda Tenuta Costigliola, a fine tour, per chi volesse sarà possibile acquistare i loro prodotti.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Una bottiglietta d’acqua.

Costo:

Costo adulti: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

Il prezzo comprende:

Degustazione

Quota di beneficenza

Organizzazione tecnica

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Cliccando qui: https://forms.gle/EbjVhfHfoyVRB2Tf7.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta: https://www.incollitour.it/passeggiata-contro-la-violenza-sulle-donne/.

Tel. 345 4041017.