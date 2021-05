“Degustando Vigna al colle”: passeggiata con guida naturalistica e degustazione finale in azienda

Tornano gli eventi nella provincia di Padova e, se si parla di Colli, non si può far altro che pensare alla natura, al vino e a tutte le eccellenze che li contraddistinguono. Connubi perfetti che si trasformano in opportunità per passare una mattinata all’aria aperta, passeggiando in compagnia di Elena Bettio, guida abilitata naturalistica.

Si parte dal caffè per finire a fare cin cin alla cantina “Vigne al colle” di Martino a Rovolon, dove non mancherà ad ogni calice l’abbinamento con prodotti tipici di stagione a km zero!

Per il programma completo e la prenotazione direttamente a Tamara di In.Colli Tour al seguente link:

https://www.incollitour.it/degustando-vigne-al-colle/

Date e prenotazione obbligatoria

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Dettaglio tour:

ore 9: caffè di benvenuto e registrazione presso l’azienda Vigne al Colle di Rovolon (PD);

ore 9.30-11.30: passeggiata lungo sentieri del Monte della Madonna in compagnia della guida naturalistica abilitata Elena Bettio;

ore 11.30: ritorno presso l’azienda Vigne al Colle, con degustazione di quattro calici, abbinati a prodotti tipici di stagione a km zero!

La fine del tour è prevista verso le ore 12.30.

In azienda sarà possibile acquistare i prodotti.

La passeggiata

Grado di difficoltà: media.

Si consiglia l’uso di scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

Lunghezza percorso: 5 km.

Costo

Costo per l’intero tour enogastronomico: 23 euro cad.

Bambini dai 4 ai 15 anni: 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica Elena Bettio per tutto il percorso del tour

Degustazione 4 calici accompagnati da prodotti locali

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Il prezzo non comprende

Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.

Si raccomanda la puntualità.

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da stabilire.

Evento a numero a chiuso .

Sono obbligatori l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.

Durante tutta l’attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.