L’escursione sarà incentrata sulla ricerca ed il riconoscimento delle piante commestibili prese in rassegna durante le lezioni online del corso. Il monte Fasolo si presta molto bene per questo tipo di attività didattica in quanto si possono incontrare ambienti diversi e con differenti gradi di naturalità, come il bosco nel versante nord del colle, la vegetazione pseudo mediterranea nell’esposizione est e sud, alternate ai coltivi di vite ed ulivo, prati aridi.

Durante la passeggiata incontreremo molte delle piante eduli presenti sulle pendici dei colli Euganei nel loro ambiente naturale e impareremo a riconoscerle e sceglierle in mezzo al resto della vegetazione. Alla ricerca delle erbe spontanee dei Colli Euganei il 25 aprile 2023.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/.