Visita guidata: "Passeggiata in una Padova che non c'è più tra eros, vizi, peccati e case chiuse"

Padovanità in questa nuova annata associativa propone per sabato 21 maggio questa passeggiata per le strade del centro di Padova per farvi riscoprire una Padova che non c'è più: gli angoli della nostra città legati all'eros, ai vizi e alla prostituzione.

Un itinerario storico-antropologico, fatto di racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, sull'evoluzione del fenomeno del meretricio, dei costumi sessuali nella nostra Padova e della condizione femminile all'interno e all'esterno delle case di tolleranza.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L'evento si terrà anche in caso di maltempo dato che buona parte dell'itinerario è coperto da portici. E' richiesto un contributo di 8 euro a persona, per le coppie complessivamente 15 euro.

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19.

Il ritrovo è in Piazza Mazzini (davanti alla statua di Giuseppe Mazzini) alle ore 15.15.

Web: https://www.facebook.com/events/1223113388493962.