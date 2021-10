Passeggiata fotografica (con degustazione) al mercato di Solesino

Una passeggiata fotografica tra i colori, i profumi e i sapori del mercato di Solesino, accompagnati da un fotografo professionista. Strumentazione richiesta: macchina fotografica (o smartphone, o tablet), occhi attenti e molta curiosità. Al termine della fotovisita degustazione di prodotti del territorio per brindare alla giornata.

L’evento, organizzato e promosso dalla Confesercenti del Veneto Centrale nell’ambito del Distretto del Commercio #TerredelleBasse, si svolgerà la mattina di domenica 24 ottobre (o 31 ottobre in caso di pioggia). È un’occasione per scoprire con occhi nuovi il mercato di Solesino, che nella provincia di Padova spicca non solo per storia e tradizione, ma anche per l’ampiezza e la ricchezza di prodotti offerti. Per gli appassionati di fotografia di ogni età e di ogni livello di esperienza (dai più navigati agli esordienti in erba), poi, sarà un’opportunità per mettersi alla prova in modo giocoso e divertente, sperimentando in compagnia.

Info e prenotazione

Ritrovo: domenica 24 ottobre, ore 9, piazza del Municipio di Solesino

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria info@carloalbertoparis.it o 3493250408

Necessario il Green Pass. In caso di pioggia la giornata verrà posticipata a domenica 31 ottobre

Info web

https://www.facebook.com/TerredelleBasse/photos/a.220858981436594/1882487105273765/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...