Passeggiata a Galzignano Terme con visita al museo e aperitivo

Una semplice passeggiata adatta a tutti per scoprire la storia e l'ambiente di Galzignano Terme, con il suo vecchio porto medievale, le ville venete, le vicende bizzarre di personaggi più o meno noti. Si partirà dalla Chiesa di Santa Maria Assunta in via Roma alle ore 18.

Il percorso di circa 2 km, si sviluppa su strade secondarie e terminerà presso il MUCE (Museo dei Colli Euganei) che sarà possibile visitare e dove si potrà sorseggiare un aperitivo prima di salutarsi.

Quota di partecipazione comprensiva di ingresso e visita al Museo, aperitivo e camminata culturale 20 euro. Iscrizione obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI: 366 4210602