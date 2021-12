Passeggiata guidata dalle Cucine economiche popolari

“Dalle Cucine a…” è la nuova proposta realizzata da Cucine economiche popolari, Fantaghirò, gruppo Parole in volo, Libera università dell’autobiografia Anghiari e realizzata con il contributo del bando “Vivi il quartiere” per la Consulta 2 centro del Comune di Padova.

In cosa consiste? In una passeggiata guidata che parte dalle Cucine economiche popolari e qui vi torna per scoprire delle “perle” del territorio circostante la stazione. Un’occasione per osservare con occhi nuovi il territorio tornare poi alle Cucine economiche popolari per un reading del gruppo “Parole in volo”, con estratti delle autobiografie raccolte nelle realtà del volontariato delle Cucine economiche popolari. Un modo per conoscere, incontrare e… nutrire accoglienza!

L’appuntamento è sabato 18 dicembre alle ore 15, alle Cucine economiche popolari, in via Tommaseo 12.

La prenotazione è obbligatoria telefonando a Serena: 348 2611352.

