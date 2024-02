San Valentino - I love natura

L'amore può essere declinato in migliaia di modi: ognuno prova amore per qualcosa e per qualcuno. Nel giorno degli innamorati, una proposta per celebrare il nostro cuore e le nostre passioni, le persone a noi più care, Madre Terra con i suoi preziosi doni. Elisa, la guida, vi aspetta per innamorarsi insieme e per condividere una camminata in notturna sul Monte Mottolone. Il ritrovo sarà presso il parcheggio del Pianoro del Mottolone (Arquà Petrarca).

Partenza della camminata alle ore 21. Durata circa 2 ore. Sono necessarie scarpe o scarponi da trekking, abbigliamento comodo e caldo, uno zainetto con scorta d'acqua, TORCIA. Utili i bastoncini per chi li possiede. Percorso tecnicamente medio facile, necessita di maggiore attenzione in notturna. Dislivello totale in salita + 250 m, fondo prevalentemente sterrato. Iscrizione obbligatoria al 366.4210602 o via mail a sentieriesorrisi@gmail.com entro le ore 12 del giorno stesso. La quota di partecipazione di 8 euro si versa direttamente in loco. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da definire.