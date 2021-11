Passeggiata notturna a Rovolon con colazione di mezzanotte

Camminare al buio ha il suo fascino e se fatto con l’aria fredda che ti accarezza le guance… ancora di più! Se poi aggiungiamo che al buio attraversiamo il bosco.. bhe! Che emozione! Martedì 7 dicembre 2021 ti aspettiamo alle ore 21 presso l’azienda agricola Valle Madonnina di Rovolon (PD).

Partiremo per un’avventurosa passeggiata in compagnia della nostra guida naturalistica Elena Bettio, fra i suoni e profumi notturni della natura. Al ritorno ci attenderà un falò che ci abbraccerà con il suo calore e a cui potremo affidare i pensieri della notte! Concluderemo con una ricca colazione di mezzanotte… anche se mezzanotte non sarà! Ma colazione delle 22.30 non era tanto bello da scrivere. Per voi e la vostra pancia gli strepitosi prodotti dell’azienda agricola Valle Madonnina!

Dettaglio tour:

Ore 21: registrazione presso l’az. Ag. VALLE MADONNINA, Via Manzoni n. 18 Carbonara di Rovolon (PD)

Ore 21.10-22.10: passeggiata notturna

Ore 22.10-23: falò e colazione di mezzanotte

Presso l’azienda, a fine tour, sarà possibile acquistare i loro prodotti.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Torcia

Grado di difficoltà: medio/facile

Lunghezza percorso: circa 3 km

Costo:

Costo adulti: 13 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Colazione di mezzanotte: dolci casarecci, caffè/cappuccino/the caldo, assaggi di formaggi e salumi dell’azienda.

Organizzazione tecnica

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

L’intero evento si svolge all’esterno

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Cliccando qui: https://forms.gle/oHTtfPr9m7PVJpZYA.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta: https://wa.me/393454041017.